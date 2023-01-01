Андрей Стрельцов
«Молот» не смог одержать победу в первой домашней игре нового чемпионата ВХЛ
Поделиться
Твитнуть
Свою первую в новом чемпионате ВХЛ домашнюю игру «молотобойцы» сыграли с финалистом прошлого розыгрыша Кубка Петрова — красноярским «Соколом». Хозяева не смогли ничего противопоставить гостям и уступили со счётом 0:3.
В турнирной таблице пермский клуб выбыл из числа лучших 16 команд.
Уже 14 сентября подопечные Сергея Бердникова проведут ещё один матч на своём льду. На этот раз соперником будет дебютант ВХЛ — ХК «Норильск».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть