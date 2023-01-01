Андрей Стрельцов «Молот» не смог одержать победу в первой домашней игре нового чемпионата ВХЛ Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

Свою первую в новом чемпионате ВХЛ домашнюю игру «молотобойцы» сыграли с финалистом прошлого розыгрыша Кубка Петрова — красноярским «Соколом». Хозяева не смогли ничего противопоставить гостям и уступили со счётом 0:3. ​

В турнирной таблице пермский клуб выбыл из числа лучших 16 команд.

Уже 14 сентября подопечные Сергея Бердникова проведут ещё один матч на своём льду. На этот раз соперником будет дебютант ВХЛ — ХК​ «Норильск». ​

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