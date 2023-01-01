Максим Артамонов В Перми Генпрокуратура через суд изъяла недвижимость бывшего завода «39 Арсенал» В ведомстве сочли сделку по продаже имущества оборонного предприятия незаконной Поделиться Твитнуть

По решению Арбитражного суда у пермского застройщика Александра Равцова будут изъяты 15 объектов недвижимости и земельный участок, которые входили состав комплекса артиллерийского завода АО «39 Арсенал». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Равцов купил эти объекты в 2021 году. В августе этого года стало известно что Генпрокуратура подала иск в суд, потребовав признать сделки незаконными, поскольку новые владельцы имущества должны сохранить его пригодным для выполнения гособоронзаказа. Между тем Равцов, по мнению надзорного органа, хотел застроить территорию завода.

Александр Равцов является соучредителем структуры СГ «Развитие». Кроме него, ответчиками по делу указаны и другие физлица: Ольга Вялова, Расим Кургунаев и Марина Загородская. С них прокуратура просит взыскать по 95 млн руб.

Ещё один ответчик — ООО «РегионАвтоцентр». Компания выкупила имущественный комплекс обанкротившегося завода за 60 млн руб. на торгах в декабре 2020 года. Победитель взял на себя обязательства по выполнению контрактов по гособоронзаказу, а затем в мае 2021 года продал имущество Ольге Вяловой, Расиму Кургунаеву и Марине Загородской. В июне того же года Александр Равцов приобрёл основную часть активов.

В Генпрокуратуре считают, что имущество, предназначенное для выполнения гособоронзаказа, было незаконно перепродано победителем торгов третьим лицам.

В конце июля суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении обеспечительных мер. На спорные объекты недвижимости был наложен арест, ответчикам запрещено совершать действия, которые могут ухудшить состояние спорного имущества, а также вести проектные и строительно-монтажные работы.

Пермское предприятие «39 Арсенал» занималось ремонтом, модернизацией артиллерийских систем крупного калибра и оборудования противотанковых ракетных комплексов. В 2017 году в отношении предприятия была введена процедура банкротства. Зимой 2020 года имущество «39 Арсенал» выставили на торги, а летом 2022 года предприятие было ликвидировано.

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