Максим Артамонов Директора школы в Большой Соснове оштрафовали за мошенничество Он присвоил себе деньги двух педагогов Поделиться Твитнуть

Большесосновский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора Заболотовской средней образовательной школы Большесосновского района Пермского края. Мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как установил суд, в конце 2021 года директор образовательного учреждения ввёл в заблуждение своих подчинённых и похитил их деньги. Он сообщил двум сотрудникам о якобы увеличенном размере премирования и потребовал передать ему деньги. При этом деньги уже были выделены школе из краевого минобра и предназначались к выдаче именно педагогам детского сада, чтобы довести зарплату педработников дошкольного образования до среднекраевого уровня. В результате два педагога детсада, которых ввели в заблуждение, перевели на счёт должностного лица 28 тыс. руб.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа 100 тыс. руб. Приговор суда вступил в законную силу.

Сейчас прокуратура инициировала проверку законодательства об ограничениях и запретах, связанных с муниципальной службой.

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