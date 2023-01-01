В Пермском крае в 2,5 раза выросло число госпитализаций с COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает сайт стопкороавирус.рф, за неделю с 4 по 10 сентября в Пермском крае было госпитализировано 47 пациентов с COVID-19. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие семь дней, тогда в больницы попало только 19 человек.

Всего, по данным федерального ресурса, в Прикамье на прошлой неделе коронавирусом заболели 166 человек, а выздоровел 101 (неделей ранее заболевших было 123, а выздоровевших 81). Летальных случаев не было.

По статистике краевого управления Роспотребнадзора, случаев заболевания COVID-19 за неделю было ещё больше - 175, 126 из них зарегистрировано в Перми.

Возбудителем заболевания вот уже 3 месяца становится штамм «омикрон».

Ранее в минздраве региона сообщили, что ведомство больше не проводит покупку вакцины против COVID-19, пояснив, что эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом больше не требует массовой иммунизации. Таким образом, поставить прививку от ковида по ОМС в регионе больше не получится.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.