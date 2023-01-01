В Прикамье отменяют бесплатные прививки от коронавируса Потребности в массовой вакцинации больше нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края больше не проводит покупку вакцины против COVID-19. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ведомстве. Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом, которая могла бы послужить основанием для проведения бесплатных профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19, на территории Пермского края отсутствует, а обязательная вакцинация отдельных групп граждан отменена ещё в июле 2022 года, пояснили в министерстве.

Таким образом, поставить прививку от ковида по ОМС в регионе больше не получится. Бесплатная кампания по вакцинации населения приостановлена.

По данным газеты «Ведомости», прививку от коронавируса за счёт бюджета сейчас можно поставить только в Подмосковье, Чувашии, Бурятии, Курской, Воронежской и Брянской областях. В большинстве регионов вакцина от COVID-19 больше не входит в число бесплатных.

Желающие привиться от коронавируса или пройти ревакцинацию (её рекомендуется проводить раз в год) могут обратиться в частные клиники, которые приобретают прививку за свой счёт и предлагают вакцинацию на платной основе.

В минздраве также добавили, что ставить прививки от гриппа (массовая иммунизация населения уже началась) и коронавируса одновременно не следует: «В соответствии с официальной инструкцией к применению препаратов для профилактики COVID-19 специальных исследований лекарственных взаимодействий не проводилось. Поэтому, между вакцинаций против гриппа и COVID-19 требуется промежуток в 1 месяц».

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Прикамье последние четыре недели наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. С 28 августа по 3 сентября количество заразившихся составило 123 чел.

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