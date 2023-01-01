Ветеранов СВО собираются привлечь к преподаванию в школах Они будут вести новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» Поделиться Твитнуть

Минпросвещения РФ поддержало инициативу партии «Справедливая Россия — За правду» о привлечении ветеранов СВО к преподаванию в школах нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Об этом заявили в министерстве в ответ на обращение лидера социалистов Сергея Миронова, направленное в правительство в августе.

В ведомстве напомнили, что новый предмет появится в школьной программе со следующего учебного года. Пока же формируется рабочая группа, которая разработает единую программу по предмету ОБЗР. Также будет разработан проект дорожной карты по введению предмета в школах.

После разработки программы начнётся подготовка педагогических работников, включая ветеранов-участников специальной военной операции, заявили в минпросвещения.

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