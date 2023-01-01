В Перми на территории детсада загорелась трансформаторная будка Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Во вторник, 12 сентября, около 13.00 в регуправление МЧС поступил сигнал о пожаре в трансформаторной подстанции, находящейся на территории МАДОУ Детский сад «Эрудит» на ул. Сапфирной в Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К месту возгорания прибыли 18 сотрудников МЧС и пять пожарных машин.

Так как загоревшаяся подстанция находилась в отдельном здании, эвакуация воспитанников и персонала не потребовалась. Площадь пожара составила 1 кв. м. Он был ликвидирован за несколько минут. Пострадавших и погибших нет.

Причины ЧП устанавливаются.

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