Таможенники пресекли попытку вывезти из Перми в Стамбул икону начала XX века Поделиться Твитнуть

У одной из пассажирок рейса Пермь—Стамбул в багаже обнаружена икона с изображением Богородицы. Как рассказали в Пермской таможне, при этом хозяйка багажа собиралась пройти через таможню по «зелёному коридору», то есть не заполнив таможенную декларацию.

Когда икону обнаружили и отправили на экспертизу, оказалось, что предмет датируется началом XX века, относится к категории культурных ценностей, и чтобы его вывезти за пределы Евразийского экономического союза, заполнение декларации необходимо.

Как сообщает perm.aif.ru, в отношении пассажирки возбудили два дела: о недекларировании товаров, подлежащих таможенному декларированию, и о несоблюдении запретов и ограничений.

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