Жители Пермского края начали строить больше одноэтажных домов Раньше преимущество было за домами в два этажа Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В августе Управлением Росреестра по Пермскому краю на государственный кадастровый учёт было поставило 972 индивидуальных жилых дома общей площадью 115,8 тыс. кв. м. Это на 15% больше, чем год назад, и на 20% больше, чем в июле этого года.

Больше всего домов (337) было построено в Пермском МО, на втором месте Пермь (88 домов), на третьем — Кунгурский муниципальный округ (63 дома).

Около половины домов (485) — одноэтажные, чуть меньше (477) — двухэтажные, трёхэтажных домов было построено всего 10 штук (1%).

При этом за 8 месяцев года только в августе процент одноэтажного строительства оказался выше двухэтажного.

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