В Пермском крае снизился уровень безработицы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на июнь 2023 года, число зарегистрированных в центрах занятости Прикамья безработных составило 35,2 тыс. чел. Это на 2,8 тыс. меньше, чем было в июне прошлого года, и в два раза меньше по сравнению с 2020 годом, когда число безработных в крае достигало 70,5 тыс. чел. Об этом сообщили в региональном минсоцразвития.

Специалисты ведомства отмечают, что положительная динамика снижения безработицы в Пермском крае связана с эффективной работой консультационных пунктов службы занятости по организации профессиональных консультаций и помощи в подборе вакансий. По информации министерства, в 2021-2022 годах была оказана помощь более 6,8 тыс. работников, находящихся под риском увольнения. По итогам прошлого года, 3,5 тыс. жителей Пермского края обучились по 800 образовательным программам.

За текущий год уже более 15 тыс. чел. обратились в консультационные пункты службы занятости для получения профессиональных консультаций.

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