Алёна Бронникова Приставы в Прикамье конфисковали четыре автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде Изъятые машины обратили в доход государства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Кизеле судебные приставы конфисковали четыре автомобиля у местных жителей, которые повторно садились за руль в нетрезвом виде. Как отметили в краевом ГУФССП, изъятое имущество было обращено в доход государства.

По информации ведомства, одним из нарушителей оказался 33-летний монтёр железнодорожных путей. У мужчины никогда не было водительского удостоверения, однако он приобрёл себе автомобиль, а спустя некоторое время был пойман пьяным за рулём. Через восемь месяцев, выпив в компании родственников, он решил расчистить от снега автостоянку и сел за руль, чтобы переставить свою машину. В этот момент во двор заехал служебный автомобиль ГАИ, сотрудники ведомства задержали мужчину с поличным. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля.

Похожие случаи произошли с другими жителями Кизела. Одного полиция задержала повторно, когда мужчина в нетрезвом состоянии сел за руль своего автомобиля и направился в гараж. А ещё один нарушитель менее чем через месяц с момента лишения прав выпил пива и поехал на своей машине за женой. По дороге его задержали полицейские. Суд также приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ с конфискацией автомобиля.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.