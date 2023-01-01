Максим Артамонов Под Кунгуром в аварии погибла 15-летняя девочка Смертельное ДТП произошло в ночь на 12 сентября Поделиться Твитнуть

Ночью 12 сентября на автодороге Пермь—Екатеринбург—Белая Гора водитель ВАЗ-2114 попал в смертельное ДТП. Машина ехала направлении автодороги Пермь—Екатеринбург под управлением мужчины 1998 г.р. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

По предварительным данным, в 2:30 на 45 км автодороги водитель отвлёкся и наехал на дорожное ограждение. В результате ДТП смертельную травму получила пассажирка автомобиля, 15-летняя девушка.

Как установили полицейские, водитель автомобиля без прав сел за руль пьяным. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.