В Перми и крае сохраняется высокая активность клещей Это связано с благоприятными погодными условиями Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В связи с благоприятными погодными условиями на территории Перми и края сохраняется высокая активность клещей рода Dermacentor. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

В связи с этим в ведомстве призвали жителей по-прежнему соблюдать осторожность при посещении лесов, парков и других открытых территорий, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры.

В РПН рассказали, что с начала сезона в медицинские организации Прикамья обратилось 14524 человека, пострадавших от укусов клещами, в том числе 2718 ребёнка.

Первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей занимают Пермский муниципальный округ (2145), Добрянский ГО (831), Краснокамский ГО (785).

Присасывание произошло в 7407 случаев при посещении индивидуальных садов, 3631 — при посещении леса, 3050 — на придомовой территории частного сектора.

38,7 % снятых клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1 % — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 1,3 % — клещевым вирусным энцефалитом, 1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Боррелиозом переболели 145 жителей, в том числе пять детей, энцефалитом 58 человек, в том числе четыре ребёнка.

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