Максим Артамонов
Краевое минтарифов выплатит добрянским теплоэнергетикам 14 млн рублей
Деньги были взысканы через суд
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Добрянского теплоэнергетического комплекса к Министерству тарифного регулирования и энергетики Прикамья. ОАО «Добрянский энергетический комплекс» требовало взыскать с профильного министерства убытки в размере 120 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По мнению истца, убытки предприятия возникли из-за того, что краевое минтарифов утвердило тарифы на услуги по передаче тепловой энергии за 2020 год, которые впоследствии были признаны незаконными и отменены.
В ходе судебного разбирательства требования к ведомству со стороны добрянских теплоэнергетиков неоднократно уточнялись. В результате размер убытков истец определил в размере 14 млн руб.
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