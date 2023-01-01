В Пермском крае коллекторы стали выбивать долги с нарушением закона в 1,4 раза чаще Только в этом году виновные оштрафованы на 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГУФССП России по Пермскому краю за 8 месяцев 2023 года поступило 440 жалоб граждан на работу профессиональных взыскателей (коллекторов), 428 из них уже рассмотрено. По итогам административных расследований было составлено 182 протокола по фактам нарушений требований законодательства о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности. Для сравнения: в январе-августе 2022 года было составлено только 128 протоколов (рост в 1,4 раза).

Уже рассмотрено 172 дела об административных правонарушениях, по результатам которых виновные лица привлечены к административным штрафам на общую сумму более 8 млн руб.

Жителям Пермского края, в отношении которых применяются незаконные действия со стороны юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, напоминают, что они могут обращаться в Главное управление ФССП по Пермскому краю. Сообщить о противоправных действиях коллекторов можно через интернет-приёмную официального сайта или по тел. 8 (342) 229-75-87. Также обращение можно направить почтой России по адресу: 614066, Пермь, ул. Советской Армии, 28.

В ведомстве добавили, что ранее за подобные правонарушения была предусмотрена только административная ответственность, но с 21 июля 2023 года виновные могут попасть и под уголовные санкции, к примеру, если их действия связаны с угрозой насилия, либо уничтожения или повреждения имущества, а также с угрозами распространения или распространением ложной информации о должнике и его близких.

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