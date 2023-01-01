Пермские антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на бензин В УФАС проанализируют цепочку формирования цены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой продажи топлива с нефтебаз. Соответствующее поручение в антимонопольный орган поступило из центрального аппарата ФАС. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского управления.

В ходе проверки антимонопольщики проанализируют цепочку формирования ценообразования — от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

Если нарушения подтвердятся, то в УФАС обещают принять «меры антимонопольного реагирования». Какие именно, не уточняется.

Напомним, рост цен на топливо в Прикамье начался с апреля. Подорожание связывается с сокращением поставок бензина. Из-за этого на внутреннем рынке России образовался избыточный спрос, который привёл к росту цен.

В последнюю неделю августа рост цен на топливо в регионе замедлился, но Пермский край оставался в лидерах среди регионов ПФО по усреднённому показателю.

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