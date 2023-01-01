Алёна Бронникова Цена литра автомобильного топлива в Прикамье за неделю выросла в среднем на 18 копеек Дизель в Пермском крае оказался самым дорогим среди регионов ПФО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю произошло резкое повышение цены на бензин и дизельное топливо. Если с 21 по 27 августа средняя цена выросла всего на 0,01 коп. — с 54,63 до 54,64 руб., то на прошлой неделе, с 27 августа по 3 сентября, этот показатель вырос на 18 коп. (до 54,82 руб.), по данным Росстата.

Согласно отчёту об объёме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них за прошлую неделю, самая высокая стоимость дизельного топлива среди регионов ПФО оказалась в Пермском крае. Она повысилась на 38 коп. и составила 62,39 руб.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 22 коп. — с 49,87 до 50,09 руб., АИ-95 — на 22 коп. — с 54,32 до 54,53 руб. Стоимость АИ-98 уже несколько недель остаётся на одном уровне — 65,89 руб.

Цены на автомобильное топливо растут уже 21 неделю подряд. Рост немного замедлился на неделе с 21 по 27 августа. Однако Пермский край оставался в лидерах среди регионов ПФО по усреднённому показателю.

Рост цен на топливо в Прикамье начался с апреля. Подорожание связывается с сокращением поставок бензина. Из-за этого на внутреннем рынке России образовался избыточный спрос, который привёл к росту цен.





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