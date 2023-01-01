Максим Артамонов В Прикамье незначительно замедлился рост цен на бензин Топливо в регионе дорожает с апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам прошлой недели в Пермском крае продолжился рост цен на автомобильное топливо, однако он был меньше, чем в предыдущие периоды. Это следует из данных об объёме производства нефтепродуктов и о потребительских ценах на них, опубликованных Росстатом.

Так, по данным статистического ведомства, наибольший рост показало дизельное топливо. Оно подорожало на 47 коп.— с 61,54 до 62,01 руб. Бензин марки АИ-92 подорожал на 1 коп. — с 49,86 до 49,87 руб., АИ-95 на 5 коп. — с 54,29 до 54,32 руб., АИ-98 остался на уровне предыдущей недели — 65,89 руб.

Источник: Росстат

Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае продолжили расти потребительские цены на бензин и дизельное топливо. Регион оказался лидером в Приволжском федеральном округе, средняя цена в Прикамье составила 54,63 руб./л. (+0,35 руб. по сравнению с данными на 14 августа).

Рост цен на топливо в Прикамье начался с апреля. Подорожание связывается с сокращением поставок бензина. Из-за этого на внутреннем рынке России образовался избыточный спрос, который привёл к росту цен.

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