В Пермском крае цена литра бензина выросла за неделю в среднем на 35 копеек Литр дизеля подорожал 0,72 рубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На прошлой неделе в Пермском крае продолжили расти потребительские цены на бензин и дизельное топливо. По данным Росстата, регион оказался лидером в Приволжском федеральном округе, средняя цена в Прикамье составила 54,63 руб./л. (+0,35 руб. по сравнению с данными на 14 августа).

Бензин АИ-92 за этот период вырос на 19 коп., до 49,86 руб., АИ-95 — на 34 коп., до 53,29 руб., заметнее всего дорожает АИ-98 — за неделю его цена выросла на 70 коп. и достигла 65,89 руб.

Стоимость дизельного топлива повысилась на 72 коп. — до 61,54 руб. Это самая высокая цена за литр среди регионов ПФО.

Рост цен на топливо в регионе продолжается 19 неделю подряд.

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