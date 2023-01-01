Максим Артамонов
Ситуацию с травлей подростка в Перми взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин
Следком по региону представит ему доклад о ходе проверки
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о проверке по фактам побоев и травли в отношении мальчика из спортивной школы «Молот».
Сейчас следком по региону проводит проверочные мероприятия в связи с инцидентом.
Напомним, на прошлой неделе в соцсетях распространилось видео с травлей подростка. Автор записи рассказал, что на кадрах — члены подростковой хоккейной команды «Молота», которые издеваются над одним из игроков в раздевалке.
В связи с происшествием родители пострадавшего обратились в Следственный комитет, а в руководстве спортшколы заявили, что начата внутренняя проверка.
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