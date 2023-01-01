В Перми ищут водителя грузовика, из-за которого в прохожую угодил камень
Женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами
Сотрудниками полиции в Перми устанавливаются обстоятельства получения травмы женщиной в Свердловском районе краевого центра.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 сентября около 19.20 у дома № 105 по ул. Героев Хасана (ТЦ «Шоколад») водитель неустановленного пока грузового автомобиля при развороте наехал на бордюрный камень, в результате чего фрагмент тротуарной плитки вылетел из-под колёс и угодил в голову женщине 1985 г.р. Пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализирована.
В соцсетях сообщается, что пострадавшая — работница торгового центра.
По факту ДТП проводится проверка, водителя грузовика ищут.
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