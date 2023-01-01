В Перми ищут водителя грузовика, из-за которого в прохожую угодил камень Женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудниками полиции в Перми устанавливаются обстоятельства получения травмы женщиной в Свердловском районе краевого центра.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 сентября около 19.20 у дома № 105 по ул. Героев Хасана (ТЦ «Шоколад») водитель неустановленного пока грузового автомобиля при развороте наехал на бордюрный камень, в результате чего фрагмент тротуарной плитки вылетел из-под колёс и угодил в голову женщине 1985 г.р. Пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализирована.

В соцсетях сообщается, что пострадавшая — работница торгового центра.

По факту ДТП проводится проверка, водителя грузовика ищут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.