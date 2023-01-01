Максим Артамонов В Пермском крае вовлечённость населения в малый и средний бизнес выросла на 8% В Прикамье в этой сфере трудятся более 500 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Источник: РИА Новости

Эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов РФ по степени вовлечённости населения в малый бизнес. Для ранжирования регионов использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023 года.

В лидерах рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСБ) работает более 50% от общей численности занятых в экономике людей. В сумме на их долю приходится 25% от общероссийского числа занятых этой сфере, отмечается в исследовании.

Пермский край в этом списке расположился на 12 месте. В нашем регионе доля занятых в МСБ составила 42,8% (1,68% от общероссийской численности), или 502,8 тыс. чел. Этот показатель за год вырос на 8,1%.

В целом по стране на долю занятых в сфере МСБ в июле 2023 года приходилось 40,7% от общего числа занятых в экономике, или 29,966 млн чел. По России в целом за год их численность выросла на 9,6%. При этом доля занятых в малом и среднем бизнесе существенно отличается от региона к региону. Границы её значений могут быть от 65,8 до 12,2%.

Так, в аутсайдерах оказались преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чукотка и Еврейская автономная область. В этих субъектах на долю работников МСБ приходится менее 25% всех занятых в экономике. В Ингушетии, которая замыкает рейтинг, в небольших частных компаниях работает чуть больше 10% трудоспособного населения.

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