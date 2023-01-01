Спрос на персонал в Пермском крае побил рекорд по числу активных вакансий
За год показатель вырос на 53%
По итогам августа 2023 года работодателями Пермского края открыто 19,9 тыс. активных вакансий. Как сообщает hh.ru, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые проводила служба исследований платформы онлайн-рекрутинга.
В частности, это в два раза (+102%) больше, нежели в январе 2021 года, и в полтора (+53%), чем в августе 2022 года. На Пермский край сегодня приходится 1,5% от всех вакансий в России и 9% вакансий Приволжского федерального округа.
Отмечается, что за последний год ощутимее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+131%), «Административный персонал» (+128%) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+123%). Падение спроса показала лишь сфера безопасности — там количество вакансий сократилось на 3%.
Сейчас наибольшим спросом у работодателей края пользуются рабочий персонал (26% вакансий), сотрудники сферы продаж (23%), строители (20%), водители (13%) и продавцы (12%).
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