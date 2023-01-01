Спрос на персонал в Пермском крае побил рекорд по числу активных вакансий За год показатель вырос на 53% Поделиться Твитнуть

фото hh.ru

По итогам августа 2023 года работодателями Пермского края открыто 19,9 тыс. активных вакансий. Как сообщает hh.ru, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые проводила служба исследований платформы онлайн-рекрутинга.

В частности, это в два раза (+102%) больше, нежели в январе 2021 года, и в полтора (+53%), чем в августе 2022 года. На Пермский край сегодня приходится 1,5% от всех вакансий в России и 9% вакансий Приволжского федерального округа.

Отмечается, что за последний год ощутимее всего количество вакансий выросло в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+131%), «Административный персонал» (+128%) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+123%). Падение спроса показала лишь сфера безопасности — там количество вакансий сократилось на 3%.

Сейчас наибольшим спросом у работодателей края пользуются рабочий персонал (26% вакансий), сотрудники сферы продаж (23%), строители (20%), водители (13%) и продавцы (12%).

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