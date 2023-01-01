В Перми ввели в рыночный оборот более 350 тысяч квадратных метров бесхозной земли Ещё около 5 тысяч участков остаются без оформленных прав Поделиться Твитнуть

На 1 сентября в Перми выявлены владельцы 2562 земельных участков без прав. Как сообщили в департаменте земельных отношений, такие данные были получены по итогам проведения мониторинга.

После уведомлений, полученных от ведомства, более 2 тысяч владельцев участков самостоятельно зарегистрировали свои права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В отношении еще 495 правообладателей сведения о ранее выданных правах были внесены в ЕГРН по инициативе муниципалитета.

В рамках мониторинга также были выявлены земли, в отношении которых нет сведений о правоустанавливающих документах, или отсутствуют основания для разграничения права собственности. Всего в Перми выявили и сняли с госучёта без малого 4 тыс. таких участков.

В департаменте также сообщили, что проведенный анализ позволил включить часть земель в рыночный оборот. В частности, 195 участков (это более 350 тыс. кв. м) были переданы в аренду под строительство многоквартирных и индивидуальных домов, складов, магазинов и т.д. Ещё на 218 земельных участков (площадью 5 млн кв. м) зарегистрировано право муниципальной собственности.

Таким образом по итогам мониторинга количество земельных участков без прав снизилось на 57%.

В мэрии также добавили, что в настоящее время около 5 тыс. участков остаются без оформленных прав, около 1 тыс. из них – с видом разрешённого использования «для ведения гражданами садоводства и огородничества».

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