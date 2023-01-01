Максим Артамонов Рано утром 11 сентября около Перми сгорел автобус Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В Пермском муниципальном округе неподалёку от д. Кондратово сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили очевидцы.

«Сгорел автобус. Трасса, если ехать от Муллов в сторону Красавинского моста», — написал один из них ВКонтакте.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что сообщение о возгорании транспортного средства поступило в экстренные службы в 5:15. На место происшествия выехали 10 пожарных и две спецмашины. Как выяснилось, автобус загорелся во время движения.

В результате происшествия никто не пострадал.

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