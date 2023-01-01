Жителей Прикамья ждёт неделя сухой и солнечной погоды Температура воздуха поднимется до +23 градусов Поделиться Твитнуть

С 12 сентября над Уралом и Западной Сибирью сформируется антициклон, который будет определять погоду в этих регионах в течение примерно пяти суток. Таким образом в Пермском крае будет малооблачно и сухо, с дневным прогревом воздуха до +17...+22°C. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог.и.я».

В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 2 градуса, по северу — на 3 градуса.

Самыми тёплыми днями недели станут четверг и пятница, когда воздух максимально прогреется — до +23°C.

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