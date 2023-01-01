На выборах в Пермском крае проголосовали более 16% избирателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным крайизбиркома, к 18 часов 10 сентября явка избирателей на выборах в Пермском крае, без учёта ДЭГ, составила 16,85%. Проголосовали 42 240 чел.

На довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края по округу №17 явка составила 14,32%. На довыборах депутата Пермской гордумы по округу №5 — 10,05%.

На выборах думы Горнозаводского городского округа проголосовали 17,98%, на выборах думы Кизеловского ГО — 20,22%, на выборах думы Краснокамского ГО — 14,04%, на выборах думы Оханского городского округа — 26,55%, на выборах думы Чайковского ГО — 21,68%.

Избирательные участки работают до 20.00. Итоговая явка избирателей будет известна после подведения итогов голосования.

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