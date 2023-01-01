Прокуратура начала проверку аварии с участием автобуса на трассе Пермь — Березники Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Прокуратура Березников Пермского края начала проверку причин дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром 9 сентября на трассе Пермь — Березники с участием автобуса, следующего по маршруту «Березники — СНТ « Ягодка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации при перевозке пассажиров водитель рейсового автобуса допустил столкновение с дорожной техникой. В результате аварии несколько человек, находящихся в автобусе, получили травмы, в том числе ребёнок 2017 г.р.

В ходе проверки надзорный орган даст оценку соблюдения подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству участка дороги, по которой следовал автобус, требований к организации пассажирских перевозок, установки дорожных предупреждающих знаков и т.д.

Ранее следком по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.