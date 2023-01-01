Максим Артамонов В Березниках рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет Пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "ЧП ДТП Пермь"

Сегодня утром на трассе Пермь-Березники рейсовый автобус на 170 км автодороги врезался в стоящую на дороге спецмашину, которая ремонтировала дорогу, и улетел в кювет.

Как рассказал командир взвода ОР ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу Никита Паньков, водитель автобуса ехал из Березников в Пермь и около 10:30 совершил наезд на стоящий автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и трое его пассажиров, среди них был ребёнок 2017 года рождения.

Позже следком по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ведомстве уточнили, что после аварии двоим пассажирам оказана медицинская помощь. Собственник автобуса — индивидуальный предприниматель, который оказывает услугу по перевозке пассажиров.

Сейчас следователи следственного отдела Березников проводят комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельств преступления.

Напомним, сегодня в Пермском крае случилось ещё одно происшествие с пассажирским автобусом. В Соликамске у автобуса загорелся моторный отсек. На место были вызваны пожарные. Пострадавших нет.

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