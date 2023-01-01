Максим Артамонов
В Березниках рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет
Пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело
Сегодня утром на трассе Пермь-Березники рейсовый автобус на 170 км автодороги врезался в стоящую на дороге спецмашину, которая ремонтировала дорогу, и улетел в кювет.
Как рассказал командир взвода ОР ДПС Госавтоинспекции Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу Никита Паньков, водитель автобуса ехал из Березников в Пермь и около 10:30 совершил наезд на стоящий автомобиль. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и трое его пассажиров, среди них был ребёнок 2017 года рождения.
Позже следком по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В ведомстве уточнили, что после аварии двоим пассажирам оказана медицинская помощь. Собственник автобуса — индивидуальный предприниматель, который оказывает услугу по перевозке пассажиров.
Сейчас следователи следственного отдела Березников проводят комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельств преступления.
Напомним, сегодня в Пермском крае случилось ещё одно происшествие с пассажирским автобусом. В Соликамске у автобуса загорелся моторный отсек. На место были вызваны пожарные. Пострадавших нет.
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