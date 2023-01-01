Максим Артамонов В Соликамске во время движения загорелся пассажирский автобус Пострадавших среди людей нет Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ канал

Сегодня утром в Соликамске на улице Мичурина загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании транспортного средства поступило в экстренные службы в 08:42. К месту вызова выехали 10 спасателей и две спецмашины.

По прибытии огнеборцы установили, что в моторном отсеке автобуса произошло возгорание. Площадь горения составила два кв м.

Ещё до прибытия спасателей 20 человек самостоятельно вышли из автобуса. Погибших и пострадавших нет.

Происшествие было квалифицировано как ДТП (возгорание произошло во время движения транспортного средства). Сейчас устанавливаются причины инцидента.

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