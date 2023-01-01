Фильм «Барби» в Перми начнут показывать с 14 сентября Поделиться Твитнуть

​Кинотеатр «Синема 5» в пермском iMall «Эспланада» (ул. Петропавловской, 73а) разместил на своём сайте информацию о начале предварительной продажи билетов на российский мультфильм «Остановка» (6+) и голливудский фильм «Барби» (12+), который будет показан в рамках предсеансового обслуживания.

В сообщении сказано, что первые шесть сдвоенных сеансов пройдут 14 сентября в 10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20 и 21:40. Стоимость билетов — от 290 до 390 руб.

Ранее сообщалось, что старт показа «Барби» в российских кинотеатрах перенесён на 16 сентября, хотя планировалось начать показ сначала с 23 сентября, а потом с 9 сентября.

Напомним, в Перми уже прошли «закрытые» показы фильма — билеты продавались через соцсети. Организаторы арендовали залы у киносетей для показа голливудской новинки. Однако зрители жаловались на плохое качество.

«Барби» — американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссёра Греты Гервиг. Мировая премьера состоялась в Лос-Анджелесе 9 июля этого года, а в кинотеатрах его начали показывать с 21 июля 2023 года.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

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