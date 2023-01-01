Максим Артамонов Дата показа фильма «Барби» в Перми снова перенесена Пермяки смогут увидеть голливудскую комедию 16 сентября Поделиться Твитнуть

Старт показа голливудской киноленты «Барби» (12+) в российских кинотеатрах, в том числе Перми, перенесён на 16 сентября, хотя планировалось начать показ сначала с 23 сентября, а потом с 9 сентября. Об этом сообщили в сети кинотеатров «Синема 5».

В связи с этим продажи билетов «временно приостановлены, но не отменены». В ближайшее время продажа билетов будет возобновлена.

Напомним, в Перми уже прошли «закрытые» показы фильма — билеты продавались через соцсети. Организаторы арендуют залы у киносетей для показа голливудской новинки. Однако зрители жаловались на плохое качество.

«Барби» — американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссёра Греты Гервиг. Мировая премьера состоялась в Лос-Анджелесе 9 июля этого года, а в кинотеатрах его начали показывать с 21 июля 2023 года.

Главные роли в фильме исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

К августу фильм собрал 526,3 млн долларов в США и Канаде и 657,6 млн долларов в других странах. Общие мировые сборы составили 1,183 млрд долларов.

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