На кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом из могилы выкопали тело 22-летнего бойца из Пермского края На этом настояли его родственники Поделиться Твитнуть

Денис Демиев

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Родственники 22-летнего Дениса Демиева из Пермского края добились перезахоронения на родине останков погибшего в феврале 2023 года на СВО молодого человека. Они узнали о смерти парня из интернета только спустят три месяца и нашли его могилу на кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на сестру погибшего.

Женщина рассказала, что отыскала фотографию могилы брата с годами жизни в интернете, о гибели Дениса родным никто официально не сообщал.

На спецоперации, как теперь узнала сестра погибшего, Денис пробыл чуть больше недели. Родители до последнего пытались отговорить его вступать в ряды ЧВК: он отбывал в колонии срок за хулиганство и до выхода ему оставалось отсидеть две недели. Тем не менее, молодой человек подписал контракт и попал на фронт.

Навестив могилу погибшего, родные отправились в представительство ЧВК «Вагнер», чтобы выяснить, почему Дениса похоронили в другом регионе. Там им сказали, что так захотел сам Денис. Перед отправкой на СВО он будто бы подписал бумаги, где указал, что хотел быть похороненным на Аллее Славы. Правда, документ родственникам не показали.

Добиваться права на перезахоронение родственникам удалось в следкоме. На раскопку могилы, транспортировку тела и новые похороны в Перми семья потратила около 200 тыс. руб.

«Нам очень повезло, что мы успели до реконструкции кладбища, потому что сейчас там устанавливают новые памятники и хотят всё забетонировать. Еще немного — и мы вообще ничего бы не добились», — рассказала Елена.

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