Утром 10 сентября в ДТП на трассе Кукуштан – Чайковский погиб человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 10 сентября, в 8 час. 45 мин. на 58 км автодороги Кукуштан — Чайковский в Пермском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, автомобиль УАЗ, который буксировала «Газель» на гибкой сцепке, занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai. В результате столкновения водитель иномарки погиб, уточнили в ведомстве изданию perm.aif.ru.

Очевидцы выкладывают в сеть фото и видео аварии. На кадрах — раздавленная легковушка и перевёрнутый грузовой автомобиль, работают специалисты экстренных служб.

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