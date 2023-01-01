Разработку программы развития коммунальной инфраструктуры Перми оценили в 16,9 млн рублей Подрядчика объявят 5 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила открытый конкурс на поиск подрядчика на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) «Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми на период до 2034 года». Информация опубликована на портале госзакупок.

В конкурсной документации сказано, что целью НИР является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующих установленным требованиям надежности, энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека; повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

Задача НИР — исследовать пути инженерно-технической оптимизации коммунальных систем и повышения их надежности.

Заявки принимаются до 2 октября, дата подведения итогов конкурса — 5 октября. Начальная (максимальная) цена контракта — 16,9 млн руб. Работы должны быть выполнены за 10 месяцев.

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