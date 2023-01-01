Уголовный розыск Пермского края возглавит Сергей Чирцов Ранее он был замруководителя управления наркоконтроля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Руководителем управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю станет, скорее всего, полковник полиции Сергей Чирцов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Предыдущий начальник угро Сергей Белкин уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, причиной стал конфликт с руководством.

Сергей Чирцов сейчас занимает должность заместителя начальника управления наркоконтроля ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее он возглавлял отделы уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, а позже руководил угро УВД по Перми.

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