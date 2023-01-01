Воскресный спектакль в пермской опере пройдёт с тифлокомментированием Поделиться Твитнуть

фото: Андрей Чунтомов

В воскресенье, 10 сентября, в Пермском театре оперы и балета покажут спектакль «Мадам Баттерфлай», который будет сопровождаться тифлокомментированием. Об этом сообщили в минкульте региона.

В ведомстве напомнили, что в этом году театр стал победителем грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». «Воскресный показ — первый из тех, что пройдут в рамках гранта», — отметили в министерстве.

Следующий спектакль в сопровождении тифлокомментатора состоится 14 сентября. Это будет «Терем-теремок» для юных зрителей.

Программы к спектаклям подготовлены и напечатаны Пермской краевой библиотекой для слепых в формате, доступном как незрячим, так и слабовидящим людям.

Тифлокомментарии подготовлены тифлокомментатором высшей категории Наилей Ибрагимовой.

Напомним, тифлокомментирование помогает слабовидящим или слепым, описывая происходящее на сцене — люди слышат голос тифлокомментатора в наушниках. В театре поясняют, что реплики рассказчика не пересекаются с пением солистов, так что они не мешают наслаждаться голосами певцов.

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