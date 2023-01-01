Пермяки сообщили в ГИБДД о пьяном водителе грузовика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 9 сентября, в Перми сотрудникам ДПС поступила информация о том, что в микрорайоне «Кислотные дачи» замечен пьяный водитель, который управлял движущимся по дорогам краном-манипулятором HINO. Инспекторы немедленно отреагировали на сигнал и остановили указанное транспортное средство.

Находящийся за рулём житель Перми 1984 г. р. действительно оказался не трезв, освидетельствование показало наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,72 мг на один литр выдыхаемого воздуха. Водитель был отстранён от управления грузовиком, в отношении него был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

За данное нарушения шофёр может быть оштрафован на 30 тыс. руб. и лишён права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Автоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Телефоны для связи: 246-79-00; 261-99-99; 102. Также отмечается, что видеозапись правонарушения может стать доказательством и поможет привлечь нарушителя к ответственности.





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