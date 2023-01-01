На утро явка на выборах в Прикамье составил 4,56% Это данные без учёта дистанционного электронного голосования Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

По состоянию на утро 9 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учёта дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составляет 4,56% или 11 415 человек. Об этом сообщили в крайизбиркоме.

На выборах Думы Горнозаводского городского округа 5,88%, Кизеловского городского округа — 6,87%, Краснокамского городского округа — 4,04%, Оханского городского округа — 8,86%, Чайковского городского округа — 4,9%.

На довыборах депутата Законодательного собрания Пермского края по округу №17 явка составила — 4,06%, а на довыборах депутата Пермской гордумы по округу №5 — 2,8%

В пресс-службе крайизбиркома сообщают, что все комиссии работают в штатном режиме. Избирательные участки 9 и 10 сентября работают с 08:00 до 20:00. Также до 20:00 10 сентября избиратели, подавшие заявку на ДЭГ, могут проголосовать дистанционно. Обеспечивают избирательный процесс более 2 тыс. членов комиссий.

Для консультации избирателей по вопросам голосования и участия в ДЭГ работает «Горячая линия»: 8-902-795-23-03. Звонок бесплатный.

Напомним, с 8 сентября в Прикамье начались выборы депутатов местных дум. Они продлятся в течение трёх дней. Впервые наравне с традиционным голосованием применяется ДЭГ.

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