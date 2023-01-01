В центре Перми сгорел расселённый дом Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 8 сентября, в 15.10 в МЧС по региону поступило сообщение о пожаре на ул. Подгорной в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На тушение огня в расселённом многоквартирном доме привлекли 30 пожарных и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 180 кв. м.

Информация о ликвидации ЧП поступила в ведомство в 15.43.

Пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.