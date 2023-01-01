Алёна Бронникова Ожидания пермяков по зарплатам оказались ниже на 14 тысяч рублей, чем в среднем по стране Поделиться Твитнуть

Средняя ожидаемая заработная плата жителей Пермского края оказалась на 14,1 тыс. руб. ниже, чем в среднем по стране, и на 3,1 тыс. ниже, чем в регионах ПФО. Согласно данным сервиса по поиску работы hh.ru, в Прикамье этот показатель составил 44 тыс. руб.

Для проведения анализа эксперты изучили резюме активных в августе соискателей. В Пермском крае было исследовано более 61 тыс. анкет.

Средние ожидания соискателей по России от размеров оплаты труда составили 58,1 тыс., а в Приволжском федеральном округе — 47,2 тыс. руб. Пермский край занял пятое место среди регионов ПФО. При этом в Саратовской и Оренбургских областях этот показатель оказался немногим ниже, чем в Пермском крае — 43,3 и 43,1 тыс. руб. соответственно. А вот в Самарской и Нижегородской областях ожидания оказались намного выше — 48,6 и 50,1 тыс. руб. Первые строчки рейтинга заняли республики Башкирия — 52,6 тыс. руб. и Татарстан — 52,3 тыс. руб., менее требовательными оказались жители Чувашии - 39,8 тыс. руб.

По данным сервиса, самые высокие ожидания соискателей из Прикамья наблюдаются в сферах: «Высший и средний менеджмент» — 98,2 тыс. руб., «Стратегии, инвестиции, консалтинг» — 88 тыс. руб. и «Строительство, недвижимость» — 69,4 тыс. руб. Ожидания зарплат по направлениям «Домашний, обслуживающий персонал» (36,1 тыс. руб.), «Туризм, гостиницы, рестораны» (34 тыс. руб.) и «Розничная торговля» (33,6 тыс. руб.) оказались ниже остальных.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.