Школа дизайна «Точка» отмечает 10 лет большим фестивалем Поделиться Твитнуть

фото: школа «Точка»

С 9 по 15 сентября школа «Точка» проведёт семейный фестиваль «Вокруг Точки». Всю неделю участники смогут посещать встречи и мастер-классы от преподавателей и партнёров школы бесплатно.

На открытии 9 сентября (корпус на ул. Татищева, 7) участников будут ждать творческие мастер-классы по фото, керамике, иллюстрации, линогравюре, тай-дай, программированию, а также дизайн-маркет, фуд-зона от Smoky dog, VR-бои, пинг-понг и баскетбол!

Открытие пройдёт с 12:00 до 16:00. А с 10 по 15 сентября – встречи и мастер-классы на городских площадках. Расписание можно посмотреть на сайте vokrugtochki.ru

фото: школа «Точка»

Так, в Центральном выставочном зале пройдёт лекция о проектах с детьми «Дайте нам подростков и город, и мы перевернём мир», практики охоты за звуками в студии ЗАПАДВОСТОК, мастер-класс для детей по созданию мобилей в стиле скульптора Александра Колдера в Детском музейном центре, лекция о психологии моды в Студии Polina Benefit и другие события.

Школа дизайна «Точка» — единственная общеобразовательная школа в России, где ученики вместе с обычными предметами изучают дизайн. Преподаватели школы — практикующие специалисты в сфере дизайна, искусства и IT.

«Точка» появилась 10 лет назад как часть проекта «Уникальные школы Перми», автором идеи стал дизайнер Эркен Кагаров.

фото: школа «Точка»

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