Алёна Бронникова Приставы Прикамья заблокировали веб-страницы, порочащие репутацию юрлица Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Пермский разработчик программного обеспечения обратился в суд с двумя исками о признании несоответствующими действительности отзывов и видео о созданной им торговой платформе, которые порочат репутацию компании. Информация об этом появилась на сайте краевого ГУФССП.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, платформа используется брокерами и трейдерами. В интернете разместили отзывы и видео, где называли создавшее её ООО мошенниками и аферистами.

«Суд пришёл к выводу, что общий контекст высказываний и смысловая нагрузка являются порочащими, поскольку содержат утверждения о нарушениях компанией действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неэтичном поведении. Размещённая спорная информация способна убедить неограниченное число лиц в недобросовестности ООО, в результате чего о нём формируется негативное мнение и наносится вред деловой репутации», — сообщили в ведомстве.

Размещённые сведения суд признал не соответствующими действительности и подлежащими удалению. Судебные приставы Ленинского и Индустриального районов Перми ограничили доступ в рамках одного иска к 17 веб-страницам, а в рамках второго — к 10.





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