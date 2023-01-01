Сильный туман не повлиял на работу аэропорта Перми Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пермь 8 сентября накрыл густой туман. О погодном явлении жители сообщают в социальных сетях и выкладывают фото. Видимость на дорогах снижена. При этом атмосферное явление не повлияло на работу аэропорта Большое Савино: все рейсы в воздушной гавани Перми совершаются по расписанию.

Туманы в Прикамье по ночам и утрам фиксируются уже несколько суток подряд. В МЧС предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и советуют проявлять на трассах повышенную осторожность.

Усиление тумана связывают с сильными и умеренными дождями, которые идут в Прикамье с 7 сентября.





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