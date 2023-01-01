Алёна Бронникова Депутаты Заксобрания края передали бойцам из Прикамья в зоне СВО внедорожник Поделиться Твитнуть

Telegram-канал "Парламент | Пермский край"

Депутаты Законодательного собрания Пермского края передали находящимся в зоне СВО бойцам автомобиль ЛуАЗ и необходимые вещи. Об этом сообщает telegram-канал "Парламент. Пермский край".

«Первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев и депутат Законодательного собрания Александр Козюков передали военнослужащим из Пермского края внедорожник, а также рации, продукты длительного хранения и армейские души», — рассказали в ведомстве.

Ранее военнослужащие составили заявки с перечнем нужных для несения службы вещей. Помощь в предоставлении автомобиля марки ЛуАЗ оказала группа компаний «Промснаб». Как отметили в парламенте, внедорожник имеет вместительный кузов, большой дорожный просвет и высокую проходимость. Его передадут в подразделения, где служат жители Пермского края.

Из Пермского края в зону СВО было организовано уже более 20 подобных отправлений. В июле с гуманитарной помощью к воинским частям, где служат призванные из Прикамья, приезжала делегация от «Единой России».





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