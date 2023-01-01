Делегация «Единой России» Пермского края передала груз в воинские части Поделиться Твитнуть

В среду, 5 июля, к месту назначения прибыли две «Газели» с гуманитарным грузом от Пермского края воинским частям, где служат призванные жители Прикамья. Груз, сформированный по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, отправился из Перми 3 июля в сопровождении делегации в составе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслава Григорьева, руководителя регионального исполкома партии Станислава Швецова и директора АНО «Молот» — наш Пермский танковый батальон» Ольги Решетовой.

Помощь была собрана для двух воинских частей: Гвардейского танкового полка, роты материального обеспечения, взвода подвоза горючего и мотострелкового батальона. Именно они сформировали заявку, сообщив, что им необходимо для более эффективного несения службы.

В составе доставленного груза — тепловизоры, ноктовизоры, оптические и коллиматорные прицелы, рации, дизельные генераторы, бензопилы, газовые баллоны, домкраты, угловые шлифовальные машинки, сварочные аппараты и маски, гайковерты, маскировочные сети, насосы, печи-буржуйки, саморезы, а также одежда, обувь и другие необходимые бойцам вещи.

В закупке этой партии помощи активное участие принимали депутаты от «Единой России» всех уровней, члены Совета Федерации от Пермского края, местные отделения партии, представители предпринимательского сообщества и общественные организации, в том числе «Гуманитарный центр Прикамья».

Ранее из Пермского края в зону СВО было организовано уже более 20 подобных отправлений. Работа по организации помощи землякам на фронте организована в сентябре прошлого года по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Как отмечал глава региона, «внимание, забота, отзывчивость, любовь к ближнему — это то, что всегда отличало жителей Пермского края».

По словам Вячеслава Григорьева, доставленный и переданный 5 июля представителям воинских частей груз оказался очень кстати.

«Оборудование, необходимое для ведения современного боя, немедленно будет передано военным специалистам и использовано по назначению. Всё остальное помогает сделать немного более комфортным воинский быт наших парней. Они очень ценят поддержку, которую им оказывают земляки на малой родине и знают, что в Прикамье все им благодарны за их воинскую доблесть, и ждут домой с победой», — говорит Вячеслав Григорьев.

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