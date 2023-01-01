Максим Артамонов Пермяк отсудил ошибочно списанные у него деньги Приставы перепутали фамилии должников и списали более 28 тыс. рублей сверх долга Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На основании постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по Мотовилихинскому району Перми со счетов пермяка были перечислены денежные средства в размере 77 978,65 руб. Однако это было на 28 949,30 руб. больше суммы его реального долга.

В Перми судебный пристав-исполнитель отдела ведомства по Мотовилихинскому району не проверил данные должника (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и списал у него 28 тыс. руб. Эти деньги впоследствии были ошибочно распределены на исполнительное производство в счёт погашения должника однофамильца. Вернуть деньги пермяк смог только через суд.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, со счетов должника в июне-сентябре 2022 года были перечислены денежные средства в размере 77 978,65 руб. Однако это было на 28949,30 руб. больше суммы реального долга пермяка.

В связи с этим мужчина обратился в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району и попросил вернуть деньги, списанные сверх его долга, однако его просьба осталась без внимания. Перми оставил без внимания. Поэтому пермяк обратился в суд и потребовал признать действия судебного пристава-исполнителя незаконными, взыскать деньги в счёт возмещения вреда и компенсировать моральный вред.

Дело рассматривалось в Индустриальном районном суде. В ходе разбирательства было установлено, что приставы ошибочно списали 28 949,30 руб. Действия судебного пристава-исполнителя признали незаконными, поскольку он обязан был проверить данные должника (фамилию, имя, отчество, дату рождения), но не сделал этого.

В итоге Федеральную службу судебных приставов России обязали перечислить пострадавшему 28 949,30 руб., а также компенсацию морального вреда в размере 5000 руб.

Ведомство пыталось оспорить это решение в апелляционном порядке, однако Пермский краевой суд оставил его без изменения.

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