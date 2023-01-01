С выходных в Пермском крае установится длительный период тёплой и сухой погоды Температура воздуха поднимется до +22 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С выходных в Пермском крае на 7-8 дней установится период тёплой и сухой погоды, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на синоптиков ГИС-Центра ПГНИУ.

Почти летняя погода вернётся 9-10 сентября. Будет солнечно, сухо, а температура днём поднимется до +16…+21˚, небольшие дожди возможны лишь на юго-востоке в воскресенье и в начале недели. Максимальное тепло ожидается к среде — тогда воздух погреется до +20…+22˚.

На юге края температура воздуха будет выше нормы на 1-2˚, на севере — на 4˚.

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