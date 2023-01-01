Федеральный застройщик «Железно» преображает городские пространства Теперь девелоперы строят не только дома Поделиться Твитнуть

ГК "Железно"

Сегодня девелоперы не только несут ответственность за создание жилых комплексов, но и активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры города. Яркий пример — федеральный застройщик «Железно», который уже 12 лет создаёт качественно новые проекты в разных городах: Кирове, Ижевске, Ульяновске, Екатеринбурге, а теперь и в Перми.

Особенность «Железно» — научный подход к строительству, который позволяет создавать современные проекты, удобные для человека.

Так, в Радужном районе Кирова появилась одна из самых инновационных школ, которая отличается многофункциональными и трансформируемыми помещениями. Кабинеты оборудованы по последнему слову техники, а в рекреациях обустроены зоны отдыха.

Ранее в Кирове при поддержке компании была построена школа № 26 на 1 тыс. мест в м/р Урванцево, а также несколько дошкольных учреждений: второй корпус детского сада № 27, «Ёлки-сад» № 216, а также детский сад «Счастье».

Детские сады созданы с учётом потребностей малышей и их родителей: оборудованы просторные группы и спальные помещения, залы для занятий физкультурой, плавательные бассейны, кабинеты для психологической разгрузки и занятий с логопедом.

Немаловажно, что от задумки до исполнения проходит совсем немного времени. К примеру, детский сад № 216 «Ёлки-сад» был построен в рекордно короткие сроки: компании потребовалось всего 3,5 месяца, чтобы завершить объект под ключ.

По данным единого ресурса застройщиков, жилые комплексы «Железно» занимают первые строчки рейтинга новостроек. На 1 сентября проекты «Железно» стали лучшими в Кирове, Ижевске и Ульяновске. В топ-1 вошли Дом бутик-класса «Булычев», ЖК «Znak Город будущего» и «Centropolis Новый центр притяжения».

Напомним, один из проектов под названием «Камаполис» в скором времени появится и в Перми. По словам застройщика, это будет компактный и самодостаточный «город в городе», который принесёт в Пермь новые архитектурные смыслы. «Железно» продолжит идею активного развития городского пространства: жители «Камаполиса» будут обеспечены всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой.





Особого внимания заслуживает многоуровневый сквер, спроектированный студией R&S. Здесь появятся игровые и спортивные зоны, workout-площадки и универсальная площадка для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Изюминкой общественной зоны будет амфитеатр, а на верхнем уровне сквера расположится площадка для катания на скейтах и скамейки для отдыха.





Активное партнёрство с городскими органами власти и создание условий для комфортного старта жизни в новых жилых комплексах играет важную роль в развитии города. «Железно» взял курс на создание комфортной городской среды и улучшение облика городов, эта работа будет продолжена и в Перми.

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