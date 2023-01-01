Федеральный застройщик «Железно» преображает городские пространства
Теперь девелоперы строят не только дома
Сегодня девелоперы не только несут ответственность за создание жилых комплексов, но и активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры города. Яркий пример — федеральный застройщик «Железно», который уже 12 лет создаёт качественно новые проекты в разных городах: Кирове, Ижевске, Ульяновске, Екатеринбурге, а теперь и в Перми.
Особенность «Железно» — научный подход к строительству, который позволяет создавать современные проекты, удобные для человека.
Так, в Радужном районе Кирова появилась одна из самых инновационных школ, которая отличается многофункциональными и трансформируемыми помещениями. Кабинеты оборудованы по последнему слову техники, а в рекреациях обустроены зоны отдыха.
Ранее в Кирове при поддержке компании была построена школа № 26 на 1 тыс. мест в м/р Урванцево, а также несколько дошкольных учреждений: второй корпус детского сада № 27, «Ёлки-сад» № 216, а также детский сад «Счастье».
Детские сады созданы с учётом потребностей малышей и их родителей: оборудованы просторные группы и спальные помещения, залы для занятий физкультурой, плавательные бассейны, кабинеты для психологической разгрузки и занятий с логопедом.
Немаловажно, что от задумки до исполнения проходит совсем немного времени. К примеру, детский сад № 216 «Ёлки-сад» был построен в рекордно короткие сроки: компании потребовалось всего 3,5 месяца, чтобы завершить объект под ключ.
По данным единого ресурса застройщиков, жилые комплексы «Железно» занимают первые строчки рейтинга новостроек. На 1 сентября проекты «Железно» стали лучшими в Кирове, Ижевске и Ульяновске. В топ-1 вошли Дом бутик-класса «Булычев», ЖК «Znak Город будущего» и «Centropolis Новый центр притяжения».
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