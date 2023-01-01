Федеральный девелопер запускает в Перми социальный проект #ЖелезноВместе Поделиться Твитнуть

Фото: компания "Железно"

В Перми будет реализован проект «Камаполис», который представляет собой инновационный микрогород будущего, состоящий из нескольких кварталов со всей необходимой социально-бытовой инфраструктурой и собственным сквером. Застройщиком выступила федеральная компания «Железно». В рамках нового ЖК будет реализован социальный проект #ЖелезноВместе.

Новые дома построят на улице Дзержинского в микрорайоне Заимка. Проект реализуется по схеме комплексного развития территорий.

Напомним, разрешение на строительство первого дома ЖК на ул. Дзержинского 29Б спецзастройщик «Железно Пермь» получил 9 августа. В рамках проекта #ЖелезноВместе» девелопер предложил присвоить имена пермских учёных улицам в строящемся ЖК. В Перми появятся новые названия улиц — в честь пермских учёных и деятелей культуры. Варианты переименований поддержало научное сообщество Перми.

По словам гендиректора «Железно» Юрия Захарова, «Камаполис» вдохнет новую жизнь в микрорайон Заимка, «станет новой точкой обновленной Перми, которая будет только расти с каждым годом, улицы, названные в честь тех, кто прославил Пермский край, установят связь прекрасного будущего с легендарным прошлым».

Инвестор также обещает построить детский сад на 320 мест и передать его в муниципальную собственность. Кроме того, будет организована внутриквартальная улично-дорожная сеть и пешеходные озелененные бульвары с лавочками.

Проект компании был рассмотрен на заседании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки и прошёл публичные слушания, получив положительные оценки экспертов.

Компания «Железно» входит во всероссийский топ-3 застройщиков по потребительским качествам жилья. Её проекты реализованы в Кирове, Екатеринбурге, Ульяновске и Ижевске.

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